Un joven motociclista de 26 años, identificado como Brayan Rey, se recupera de graves lesiones en sus miembros inferiores, en el Hospital Internacional de Colombia, después que fuera arrollado por el conductor de un vehículo particular de marca Chevrolet Swift, de placas BCY-331, matriculado en la ciudad de Bogotá.

El accidente se registró a las 8 de la noche del sábado en la autopista que comunica a los municipios de Floridablanca y Piedecuesta, en el sector conocido como ‘La Españolita’.

De acuerdo con el relato de Brayan, él se dirigía a recoger una carrera en su moto a un barrio de Piedecuesta.

“Yo vivo en Girón con mi mamá y mi hermano y trabajo como domiciliario. Ese es mi sustento. Me solicitaron el servicio e iba a atenderlo”, señaló.

Cuando iba en su motocicleta de placas ZMH-68E, llegando al sector de La Españolita, y se movilizaba por el carril derecho, vio que un vehículo Renault Stepway de placas XSZ-522, iba a ingresar hacia el sector del zoológico de aves.

“Yo disminuí la velocidad al ver que ese carro de color gris prendió las direccionales a la derecha, tenía distancia, pero no me percaté del vehículo que venía atrás mío”.

Pero segundos después, el otro automóvil, el Chevrolet Swift, que venía atrás y alta velocidad lo arrolló y su motocicleta quedó incrustada en la parte delantera del capó. El motociclista salió impulsado y se golpeó contra el pavimento.

“Tengo una fractura en el fémur y tenía vidrios incrustados en la espalda porque el carro responsable del accidente también golpeó al Renault que daba el giro hacia la derecha”, contó Brayan.

Fue remitido por una ambulancia al Hospital Internacional donde permanece estable. Al lugar acudieron los agentes de Tránsito de la Secretaría de Movilidad de Piedecuesta, pero no encontraron al conductor del automóvil que habría originado el choque.

“El conductor se fue del sitio y dejó abandonado el carro. Inmovilizamos los tres vehículos y estamos a la espera que el conductor del Swift aparezca. Según testigos iba en estado de alicoramiento, pero no lo podemos confirmar”, precisó un funcionario de Tránsito.

Brayan también espera que el conductor responda por los daños causados ya que en su caso, su sustento de vida era la moto que quedó averiada e incrustada en el capó del carro.

“Estoy dependiendo del Soat de mi moto, pero no se cuánta incapacidad reciba. Creo que serán más de seis meses y esto me perjudica. Espero que el muchacho que me accidentó, porque era un joven, sea consciente y responda por los daños que me ocasionó. Si alguien lo conoce, ojalá de aviso a las autoridades”, señaló.

Las autoridades de tránsito insisten a los conductores en la prevención al circular por este tramo vial que de manera constante ha generado accidentes con resultados fatales.