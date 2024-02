Un muerto dejó violenta riña entre excuñados

Cuando la Policía fue alertada del suceso, envió varias patrullas, pero al llegar ya no había nada qué hacer, pues Castillo Lizarazo escapó con rumbo al barrio Las Cumbres.

Así ocurrió

Según testigos, Himar Alexander, quien es señalado de ser el presunto agresor, llegó hasta la residencia de su expareja sentimental, al parecer, a pedirle perdón y que regresaran, pero como los familiares de la mujer ya sabían el ‘infierno’ que ella habría vivido con él, decidieron evitar que eso pasara.

En ese instante, Breinner Arley Fonseca Ojeda, hermano de la mujer, salió de la casa y al enfrentar a Himar Alexander Castillo, los ánimos se caldearon a tal punto que los dos hombres se fueron a los golpes.

También lea: Por defender a su hermana, un hombre fue asesinado a puñaladas

Pero luego de los golpes, Castillo sacó un cuchillo y atacó a Fonseca Ojeda, dejándolo gravemente herido.

Algunos testigos señalaron que el presunto agresor huyó por unas escaleras ubicadas al finalizar el callejón, las cuales conducen al barrio Las Cumbres.

“Aquí lo persiguieron, pero él se voló, no lo alcanzaron, entonces nos enfocamos en ayudar a Arley, lo subimos en un carro y lo llevamos con rumbo al hospital, pero él iba muy grave, dentro del vehículo vomitaba sangre. La mamá me decía que no se lo dejara morir”, comentó una vecina que auxilió al joven.

Le sugerimos: Video: Angustioso rescate de conductor de una tractomula en Pescadero, vía permanece cerrada