$!Un regulador vial se vio involucrado en un accidente de tránsito en el barrio El Carmen

La información que circuló por redes sociales detallaba que en la Transversal Oriental, a la altura del barrio El Carmen de Floridablanca, un vehículo color verde, de marca Fiat de placas BIE-747, se había accidentado y se volcó por causas que están por establecer.

Dentro del automotor se encontraban dos pasajeros, uno de ellos un contratista de la Dirección de Tránsito de Floridablanca que desempeña funciones como regulador vial.

Al lugar llegaron transeúntes y conductores que ayudaron a sacar a los dos ocupantes y voltear el carro.

Ferley Guillermo González Ortiz, director de Tránsito de Floridablanca, aseguró que no hubo más vehículos involucrados y el funcionario implicado no iba manejando.

“Lo que conocemos fue que la persona que iba al volante se fue del lugar. Ya el contratista nos explicará lo sucedido y por qué quien lo acompañaba no se quedó para atender el accidente. Al regulador vial no se le practicó la prueba de alcoholemia porque insistimos que no iba manejando, iba como pasajero, de acuerdo con lo que hemos conocido. Ya entrará el caso en investigación”, indicó el director de Tránsito de Floridablanca.