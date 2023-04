Debinson Mateus es el nombre del joven santandereano que fue capturado ayer, 9 de abril, por las autoridades en Manizales junto a sus compañeros Guy Esteban García y Santiago Mera. De acuerdo con las autoridades, los futbolistas fueron detenidos mientras cobraban $500.000 pesos a cambio de devolver un iPhone a una estudiante española.

Mateus, de 22 años, es originario del municipio de Barbosa, Santander, y se desempeña como portero del primer equipo de Once Caldas. De hecho, el joven ha sido suplente en tres partidos de la actual Liga Betplay.

El deportista integra el conjunto caldense desde julio de 2021, de acuerdo con el portal especializado en Fútbol Transfermarket.

Mateus y sus otros dos compañeros, Guy Esteban García y Santiago Mera, deberán responderle a la justicia por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión a una estudiante española para devolverle un celular. Será un juez de la república quien defina si los deportistas deben ir o no a prisión.

El caso

“El Gaula Caldas, en coordinación con la Fiscalía 2 local de Manizales, logran la captura en flagrancia de 3 personas de sexo masculino por el delito de extorsión, momentos en que recibían la suma $500.000 por parte de una estudiante de medicina (nacionalidad española) a cambio de devolver un celular iPhone que se le había hurtado días antes”, detalló la Fiscalía de Manizales en un comunicado.

La captura se realizó en la noche del pasado 9 de abril. Los juveniles Guy Esteban García, Santiago Mera y Debinson Mateus habían acabado de recibir el dinero a la estudiante española. Se les incautó el celular desde el que hacían las llamadas para solicitar el dinero.

El Gaula de la Policía detalló que los jóvenes, inicialmente, pidieron un millón de pesos a cambio de devolver el iPhone. Después bajaron la tarifa a la mitad.

Los deportistas no tenían antecedentes y tampoco anotaciones penales. La investigación arrojó que eran inexpertos y que este era el primer crimen que cometían.

“Normalmente, por no tener antecedentes y porque no son un peligro para la sociedad el juez puede determinar que no vayan a prisión. Eso lo tendrá que determinar el juez, pero en estos casos se toman otro tipo de medidas de aseguramientos”, explicó el coronel Giovanni Cristancho, director del Gaula de la Policía Nacional en Blu Radio.

En todo caso, el artículo 244 del Código Penal establece penas que pueden ir hasta los 288 meses en prisión para quienes cometan el delito de extorsión. Además, establece multas económicas que pueden ir entre los 800 y 1.800 salarios mínimos.