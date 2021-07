Dos empleados de un restaurante en el barrio Alarcón de Bucaramanga fueron intimidados por un delincuente quien, con un arma de fuego, los encerró en un baño para saquear la caja registradora del negocio.

Ocurrió pasada la medianoche en la carrera 25 con calle 24, cuando ya los trabajadores del local realizaban la limpieza.

Los delincuentes habrían pasado minutos antes; al parecer hizo la inspección desde afuera y esperó el ‘momento para cometer el hurto.

“Estaba sentado afuera con el celular y lo vi pasar, pero después llegó con la pistola. Me apuntó, me quitó el teléfono y me obligó a entrar. Ahí también estaba el cocinero. A los dos nos metió al baño y aunque nos quiso bloquear la salida, no pudo. Sacó todo lo que estaba en la caja y huyó. Nos amenazó de muerte”, manifestó uno de los angustiados trabajadores.

Luego se llevarse lo que buscaba, el ladrón corrió, pero los empleados lograron salir del encierro. Uno de ellos lo persiguió y puso en alerta a la comunidad.

“Vi que dobló la esquina, me fui detrás, cuando uno está con la adrenalina no sabe cómo reacciona, en esa persecución me hizo dos disparos, pero no me dio.

“Comencé a gritar para que los vecinos salieran. Alcanzó a correr dos cuadras más y llegó la policía. Le encontraron el arma y lo que se había robado”.

Aunque el botín no era grande, porque ya se había sacado gran parte del producido, los empleados no dejaron que el delincuente ‘se saliera con la suya’.

El sujeto de 27 años y de nacionalidad extrajera portaba un revólver con 5 cartuchos.

Fue dejado a disposición de la Fiscalía por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego. Un Juez será el encargado de definir su situación jurídica