Un transportador informal estaría abusando de mujeres en Barrancabermeja

Los barranqueños están indignados ante los casos que dio a conocer la Secretaría de las Mujeres y la Familia sobre dos mujeres víctimas de un supuesto transportador informal que las abusó sexualmente.

El primer caso ocurrió la primera semana de noviembre.

“Ella fue accedida sexualmente, recibió lesiones en sus brazos y han tenido que hacerle varias cirugías. Estamos haciendo el apoyo psicosocial a su familia para transitar este terrible momento”, informó Diana Estupiñan, secretaria de las mujeres y familia del Distrito.

Pero las alarmas se encendieron cuando el fin de semana reportaron otro caso.

“El domingo tuvimos que llevar a otra mujer a la Clínica Magdalena donde se encuentra internada”, añadió Estupiñán.

La funcionaria indicó que por ahora no hay certeza si ambos casos estén relacionados y se trate del mismo agresor.

“Estamos trabajando junto con la Secretaría del Interior y la Fiscalía en el análisis de las situaciones. Estos son los primeros casos que se conocen.

“Hacemos el ejercicio del acompañamiento psicológico y jurídico a las víctimas, garantizando su salud mental y estableciendo la ruta para identificar al agresor”, indicó la funcionaria.

¿Todo por la falta de transporte urbano?

Los habitantes del Puerto Petrolero alegan que la situación de inseguridad se incrementa ante la falta de transporte público en varias zonas, lo que obliga a recurrir al transporte informal cuando no se tienen los recursos para pagar un taxi.

“El problema es que existen muchos barrios donde ya no hay servicios de busetas, por ejemplo para el barrio El Cerro no hay ruta de este servicio y el que no tenga para el taxi, le toca montar motopirata”, manifestó un barramejo.

“Prácticamente el transporte urbano se acabó... el municipio retrocedió años.

“Es irónico que ahora esté categorizada como Distrito, y el señor Alcalde no busca soluciones a esta problemática”, denunció otro ciudadano.