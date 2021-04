La joven deportista fue arrastrada en su bicicleta por dos ladrones que querían robarle su celular.

Ocurrió hacia las 9:30 de mañana del domingo. La deportista había culminado su ruta y se dirigía de Lebrija hacia Bucaramanga. Cuando iba por el sector de La Salle la sorprendieron los bandidos.

“Los tipos se me acercaron por el lado derecho y me jalaron el jersey (licra deportiva). Como no podían sacarlo, me empezaron a jalar, arrancaron la moto y así me arrastraron”.

“Fue en cuestión de segundos, no alcancé identificar la placa. Salí volando, quedé sin casco, me di un golpe fuerte en la cabeza”, relató Natalia.

Sus amigos de ciclismo, estupefactos ante lo ocurrido, la auxiliaron y la llevaron a la Clínica Comuneros.

“Me cogieron varios puntos, mi ojo izquierdo no lo podía abrir, tengo toda la cara hinchada.

“Por fortuna no sufrí ninguna fractura. Pudo ser peor, un carro pudo atropellarme en ese momento”, agregó Díaz.

Ya interpuso la denuncia y dio a conocer su caso en redes sociales, haciendo un llamado a sus colegas deportistas para ser más precavidos en las rutas.

“No salgan ni en grupos pequeños porque lastimosamente no es suficiente. No lleven cosas de valor porque sino terminan matándolo a uno”, escribió Natalia.

El horror en motocicleta

no cesa en ‘La Bonita’

Ver dos personas a bordo de una motocicleta ya genera pánico entre los ciudadanos de a pie, quienes a diario transitan las calles de Bucaramanga. La mayoría de los hurtos que se han registrado, los han cometido motorizados armados. Con cómplices, ingresan a locales, asaltan en las calles; muchos se toman su tiempo’, vigilan para lograr sus cometidos.

El descontrol en las armas de fogueo

Gran parte de los hurtos en Bucaramanga se cometen con armas de fogueo. El concejal Francisco González aseveró que en las labores de registro y control solo basta con que la persona muestre la factura.

“No se sabe si haya robado con esa arma o vaya a hacerlo”, dijo.

Indicó que en un 60% aumentó la incautación de armas de fuego en lo que va del año, con respecto al 2020 en Bucaramanga.

Por otro lado, acabar con “Las Pulgas”, foco donde llega todo lo robado en la ciudad, es otro frente que señala, se debe quebrantar para darle un golpe contundente a la delincuencia.

no es percepción, ‘La bonita’ está insegura

El delito de hurto en Bucaramanga se redujo en un 43% este año con respecto al 2020, afirman las autoridades.

Pero lo que se vive en la calle es ‘otro cuento’. Según la reciente encuesta #MiVozMiCiudad que aplica el programa Cómo Vamos, refleja que el 55 % de los bumangueses siente que la ciudad es insegura.

Los últimos robos violentos que han causado conmoción en Bucaramanga reflejan la modalidad evidente. Motorizados armados haciendo de las suyas.

¿Bucaramanga necesita una

secretaría de la seguridad?

La ola de delincuencia que azota a ‘La Bonita’ fue tema de debate esta semana en el Concejo de Bucaramanga. Todas las autoridades institucionales competentes y representantes de las zonas más afectadas por este fenómeno, compartieron propuestas para robustecer la seguridad. Crear una secretaría de la seguridad es una de las más sonadas con el fin de enfoque el actuar para combatir la criminalidad en la ciudad.

Un observatorio del delito también resuena; pero no solo para hacer seguimiento al hurto, sino también a los ataques de sicariato, los cuales reflejan las disputas de las bandas organizadas delictivas que asechan en la ciudad.

La plata que se destina también fue otro punto sobre la discusión, “En la administración pasada se ejecutó menos del 50%”, dijo el Concejal Francisco González.