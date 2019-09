Un accidente, que no dejó heridos, fue el tema de conversación en la mañana de este viernes en las redes sociales de los bumangueses. ¿La razón? El vehículo que chocó contra una vivienda pertenece a la campaña de Fredy Anaya a la Alcaldía de Bucaramanga.

Unas primeras versiones, al parecer de testigos, afirmaban que el accidente tuvo que ver con el presunto estado de embriaguez del conductor de la buseta, sin embargo, esto no pudo ser comprobado porque los implicados decidieron arreglar con la dueña de la casa.

“Dijeron que se iban a volar, que estaban ebrios, que hubo heridos. Pero es mentira. Cuando llegó la Policía, los miembros de la campaña de Anaya hablaron con ellos y con la dueña de la vivienda. Se comprometieron a arreglar los daños. Gracias a Dios no hubo heridos y los muchachos de la campaña, después del shock del choque, fueron amables y responsables”, comentó a Vanguardia un testigo del accidente.

Como las dos partes involucradas en el incidente vial decidieron arreglar, no hubo necesidad de llamar a agentes de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y, por consiguiente, no se realizó ninguna prueba de alcoholemia.

Al respecto, Jhan Carlos Laguado, miembro del equipo de campaña del candidato afirmó que el choque obedeció a un incidente normal y que ningún ocupante estaba en estado de embriaguez.

“Salimos de trabajar y estábamos dejando a todos nuestros compañeros en la casa. No me di cuenta del choque, pero sí sé que ninguno de los ocupantes había consumido bebidas embriagantes. Lo que se dijo en redes no es cierto. No íbamos a ‘volarnos’. Nosotros hablamos con la dueña de la vivienda y llegamos a un acuerdo. En redes exageraron”, comentó Laguado.