Video | Abrazos, cosquilleos y baile: el modus operandi de las mujeres que roban a turistas en Cartagena

"Miren cómo se le roba la billetera. Esa podría ser la campaña de concientización, hay caricias que roban, caricias que matan, cuidado señor turista no exponga su salud ni su vida", dice la descripción del video.

Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar, con usuarios expresando indignación y cuestionando la efectividad de las medidas de seguridad implementadas por el Plan Titán 24, lanzado por el alcalde Dumek Turbay Paz con el objetivo de devolver la seguridad al área.

Siga leyendo: Hombre intentó robar a un ciudadano y terminó noqueado por su víctima

“Al sujeto también le pasa por confianzudo”, “concluimos que el Plan Titán no es más que pan y circo”, “a la persona que está presenciando y grabando, al parecer no se le ocurrió alertar”, “ni para qué meterse, porque las chicas no están solas, entonces es ganarse su puñalada de gratis”, “¿y el Plan Titán? ¿Qué pasa con la nueva administración?, estamos igual que siempre”, “eso está raro, filmar expresamente esta situación, eso parece ser parte de un libreto o actuación”, fueron algunas de las reacciones.

La Alcaldía de Cartagena también se pronunció sobre el incidente, rechazando cualquier acto contra los ciudadanos y comprometiéndose a seguir trabajando en el marco del Plan Titán 24 para mejorar la seguridad en la zona.

Sin embargo, reconocen que aún hay aspectos por fortalecer y mejorar en este esfuerzo continuo.