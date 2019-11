Video: Accidente en Piedecuesta dejó a dos personas heridas

Aunque las causas del accidente están por esclarecer, la conductora de la camioneta habría manifestado que mientas manejaba se agachó a recoger una botella con agua, por lo que perdió el control del volante e invadió el carril contrario.

“El señor venía en el Optra, paró en el semáforo, iba hacia el sur, la señora se agachó a coger algo y se metió al otro carril, perdió el control; el señor intentó sacarle el quite, pero no fue capaz, ella lo golpeó, el carro se giró y se fue al otro lado”, manifestó un testigo quien añadió que no iban tan rápido, “la señora iba como a 30 km/h y el señor como a 60”.