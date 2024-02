Video: Alerta por habitante de calle que amenaza y golpea a mujeres en Piedecuesta

Se trata de un hombre que es conocido en Piedecuesta como el ‘Loco Diego’ a quien varios habitantes de la población, en especial mujeres, han tenido encuentros poco agradables ya que el sujeto ha sido agresivo.

Se le ve en las calles del municipio ‘garrotero’ andando sin camisa ni zapatos solo con una bermuda de color claro.

La comunidad de este municipio del área metropolitana de Bucaramanga ha recolectado varias evidencias para que las autoridades lo detengan y lo envíen a un centro psiquiátrico y evitar que la situación pase a mayores.

“Ese muchacho no puede andar suelto por el municipio, es muy agresivo, a mi me escupió porque no le di dinero. Espero que no haya una tragedia y ahí sí se tomen cartas en el asunto”, indicó una de las afectadas.