Johnatan Darío Prieto es el hombre que denuncia el fuerte altercado que vivió con tres agentes de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, el pasado martes, cuando se movilizaba en su camioneta junto con su esposa y su hija de seis años.

“Acabábamos de salir de un restaurante donde almorzamos. El incidente empezó cuando íbamos por la carrera 35 a, entre calles 50 y 51. La patrulla de tránsito móvil 20 de placa OKZ 274 no hizo correctamente el pare asomando la trompa de la camioneta. Yo llevaba la vía y seguí avanzando, pero ellos me miraron feo. Se supone que para ellos también es la norma

Seguimos en camino, y ahí empezó la persecución. Nos empezaron a seguir cuando subí por la calle 55, entre carreras 36 y 37. Luego por el parlante me indicaron que me detuviera. En ese momento se bajó uno de ellos y le pregunté cuál era la razón para que me hicieran parar, y él muy tosco dijo que porque era la autoridad», contó Darío.

Johnatan comenta que iba arrancar de nuevo la marcha en su vehículo y en ese momento al parecer, uno de los alférez golpeó con un puño la puerta trasera, en el costado derecho, donde viajaba su hija. Él y su esposa se alteraron, a partir de ahí grabaron en video desde sus celulares los reclamos que le hacen a los agentes por el abuso desmedido de la autoridad, que dicen, cometieron contra ellos.

Cuando la familia acudió al CAI de Terrazas, los agentes le interpusieron un comparendo a Johnatan por tener el Soat vencido. Sin embargo, el conductor alega que la infracción se la notificaron mucho tiempo después, cuando consultaron la placa del automotor y no le inmovilizaron el carro. Aseguró que interpondrán una denuncia contra la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

¿Qué dice la Dirección de Tránsito de Bucaramanga?

Vanguardia contactó a la entidad y sobre el caso indicaron que, “la entidad está pendiente de que el ciudadano radique la respectiva denuncia formal ante la DTB para poder iniciar la indagación preliminar y si es del caso la investigación disciplinaria correspondiente”.