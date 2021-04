Video: Así funciona el ‘Chimitódromo’, en el que motociclistas del área se citan para hacer ‘piques’

Ante la ilegalidad de estos arriesgados juegos de velocidad, el sonido de las sirenas emitidas por las patrullas policiales alertan a los asistentes. “Cuando se sienten todo el mundo arranca, a algunos les han pegado palazos y los han tumbado de la moto”.

Los peligros

Este miércoles por la noche, durante una de estas carreras, al parecer uno de los motociclistas resultó herido en un accidente.

En redes sociales circula un video en donde se muestra herido de gravedad, tendido sobre una vía.

En los mismos videos se ve a un grupo de motociclistas, rodeado por decenas de personas.

Ante el hecho, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga se pronunció en su cuenta de Twitter.



“Se nos descontroló el parche, ya no hay ni un carril para correr. Si no se orillan no se no sale nadie y punto. Anoche hubo mucho desorden y por eso ocurren los accidentes”, escribió uno de los asistentes al evento este miércoles en Facebook.

“No, que ninguno se vuelva a meter al carril de la izquierda sean serios ya saben cómo es el evento, no más accidentes, evitemos eso”, se lee en otro comentario.