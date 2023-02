Pasadas las 4:30 de la mañana de este 9 de febrero, Bomberos de Bucaramanga le salvaron la vida a un hombre de 45 años que tenía la intención de acabar con su vida desde el Viaducto Alejandro Galvis Ramírez, más conocido como ‘La Novena’.

Afortunadamente, transeúntes lograron dar aviso a las autoridades y el personal del cuerpo de Bomberos se desplazó hasta la zona para realizar las pertinentes maniobras de rescate, con equipos de seguridad y protección personal.

Ya en el lugar, los entrenamientos para este tipo de situaciones dieron su fruto. Los Bomberos con palabras de aliento y maniobras de rescate lograron poner a salvo al ciudadano.

Según el reporte, el hombre fue acompañado por uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga al Hospital Psiquiátrico San Camilo.

Las autoridades recuerdan que algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla. No olvide que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas; búsquelo en un familiar, un amigo.

También puede comunicarse con la Línea de Primeros Auxilios Emocionales 6076970000, extensiones 1114, 1287 ó 1283 o al 3174402158 Línea de orientación Sicológica. ¡Vale la pena vivir!