Video: Buseta sin frenos se estrelló contra una pizzería en Floridablanca

“Tuve un percance me accidenté. Venía la volqueta y no quiso retroceder, me hizo echar para atrás y la buseta no cogió frenos. Me cogió en plena subida y no me frenó. Gracias a Dios no pasó nada”, relató el conductor de la buseta de Lusitania.

La buseta terminó estrellándose contra la fachada de una pizzería. Por el impacto quedó destruida el parasol o carpa de la entrada del negocio.

La Dirección de Tránsito de Floridablanca llegó al lugar para confirmar las causas del accidente que por ahora no reporta personas heridas.