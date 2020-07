Video: Con ayuda de dos patrulleros de la Policía, una mujer venezolana dio a luz en Bucaramanga

“Ella se acostó y empezó labores de parto. La verdad yo no tenía conocimiento de eso pero hicimos lo que pudimos, se le indicó que tenía que hacer fuerza... La bebé nació”, relató la patrullera Silvia aún emocionada.

Sintió una de esas sensaciones que son indescriptibles, “es una sensación que no se espera, no se iguala, inolvidable, muchos nervios, no sabía qué hacer, la verdad nunca me esperé esto y menos de improviso, no tengo un curso de enfermería como para recibir bebés, solo quería que estuvieran bien (...) Fue una sensación impresionante, yo nunca esperé recibir en mis brazos a una hermosa niña, gracias a Dios la mamita también está bien, estable, muy tranquila”.

Para el patrullero Jhosimar, la labor de un policía siempre debe enfocarse en salvaguardar vidas, y esta no fe la excepción, “es algo indescriptible, es el primer caso de parto que atiendo, algo que no se puede definir con palabras, una sensación. Lo importante es siempre dar lo mejor en cada servicio, uno nunca sabe qué se va a encontrar en el turno, como en este caso traer al mundo una vida”.

Mientras todo esto ocurría, a través del radio, Correa solicitó una ambulancia en cuestión de minutos, paramédicos de Emergencias 123 acudieron para apoyar el caso.

“Llegamos por requerimiento de la Ponal, a la 19 con sexta; cuando llegamos la mujer ya había dado a luz, procedimos a cortar el cordón umbilical, limpiar a la bebé y trasladarla al Hospital Universitario de Santander”, manifestó Alexander Salón, uno de los paramédicos.

Por fortuna, tanto la madre como la bebé están en buenas condiciones y posiblemente la patrullera Silvia sea madrina de la pequeña.