Video: Con llave de la casa, ladrón entró a un edificio y se robó una bicicleta en Bucaramanga

El edificio residencial está ubicado en la calle 34 con 34 de Bucaramanga.

En la cámara se ve el momento exacto en que el hombre llega, intenta abrir la puerta con la llave pero no puede, hace algunos movimientos disimulando su intención y vuelve a intentarlo, logrando abrir la puerta de ingreso.

La víctima manifiesta que "después de la puerta de entrada, además, había una reja con un candado, el hombre abre el candado sin forzarlo y dañó la reja para ingresar. Entró, cogió mi bicicleta y se fue. Hasta dejó la puerta abierta" contó.

Cristina Zafra víctima del robo dice que probablemente ya le habían hecho seguimiento, pues conocían la hora exacta en que la bicicleta estaba parqueada, teniendo en cuenta que ella la usa como medio de transporte.

"Ya coloqué el denuncio en la página de la Policía. y en la Fiscalía para que se haga la debida investigación", aseguró Cristina Zafra.

El edificio no cuenta con cámaras ni vigilancia, sin embargo es el parqueadero de los residentes del lugar. La identificación del hombre se ha hecho difícil, pues llevaba puesto un tapabocas.

La víctima aseguró que su bicicleta en este momento alcanza un valor cercano a $1'800.000 pesos, por lo que pudo llamarles la atención a los ladrones.

"Yo lo único que espero es que se evidencie la gestión de las autoridades y el hecho de que ya no estamos seguros en ningún lado, ni siquiera en nuestra misma casa. Realmente es sorprendente que un ladrón llegue al punto de ingresar a un edificio y que no pase nada, que no haya solución alguna. Me parece impresionante y preocupante", dijo la mujer.