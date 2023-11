“La otra persona saca un arma y me apunta, mis amigos se le lanzaron, le bajan el arma y dispara contra el piso. Ese muchacho amigo de Brayan salió corriendo”, relató.

“Yo dije vámonos y nos encontramos con Brayan, él me dijo: se me escapó, yo reaccioné, que a uno le echen un tiro, uno reacciona, ahí la Policía me capturó, yo tengo testigos, voy a pedir las cámaras de seguridad”, finalizó el corporado.

No obstante, aunque las dos versiones, la del ciudadano y la del concejal, tienen hechos diferentes, lo cierto es que Anderson Pico Girón afronta un proceso por el delito de lesiones personales en la Fiscalía Segunda de San Gil.