Video: Conductor arrolló a agente de Tránsito y a un motociclista en Bucaramanga

A través de una cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que un alférez de Bucaramanga es arrastrad varios metros en el capó de un vehículo que lo arrolló.

En las imágenes también se observa cuando el conductor, en su huida atropelló a un motociclista que transitaba por la zona.

El hecho ocurrió en la carrera 17 con calle 30, en plena zona comercial del ‘corazón’ de Bucaramanga. Al parecer, el conductor evadió un procedimiento que intentaba hacerle el agente.

¿Quién fue el agente agredido?

Según información obtenida por esta redacción, el alférez afectado fue identificado como Norberto Vásquez.

El sábado en la tarde, el agente se encontraba realizando el croquis de un accidente de tránsito leve que se registró en la calle 33, entre carrera 16 y 17, en la concurrida zona comercial del centro de Bucaramanga.

Cuando se percató del vehículo que intentaba evadirse del lugar, Vásquez le pidió que se detuviera pero no hizo caso.

“Me dijo que lo dejara trabajar y luego arrancó. No le importó que estaba ahí parado al frente. Me subí al capó y luego me caí. Me volví a parar. Me hice de nuevo al frente y volvió a arrancar. Me arrastró hasta la calle 31 con carrera 19, ahí también tumbó a un motociclista. Le tocó parar porque el semáforo estaba en rojo y habían varias motos”, contó Vásquez.