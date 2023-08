De acuerdo con la versión del taxista, víctima de la agresión con arma cortopunzante e intento de hurto, en la tarde del martes 15 de agosto un hombre, vestido con ropa deportiva, le hizo una parada en el barrio Kennedy al norte de Bucaramanga.

El sujeto le solicitó un servicio desde el norte de Bucaramanga hasta la sede del Atlético Bucaramanga en Barlovento, a la salida de Piedecuesta. Una carrera cuyo costo puede superar los 30 mil pesos.

Mientras iban en la larga ruta, el taxista empezó a hablar con el pasajero. El sujeto le manifestó que pertenecía a las inferiores del Atlético Bucaramanga y que iba a entrenar.

“Pues uno no sospecha que la persona que lleva como pasajero lo termine a uno atracando. Me decía que era de las inferiores del Bucaramanga y que iba a entrenar, y hasta que iba a sacar la familia adelante con el fútbol. Lo vi bien vestido, se veía ‘gomelo’ porque uno lo primero que mira en el pasajero, sobre todo en el norte, es la ‘pinta’, entonces uno no duda”, indicó la víctima.