Video: Delincuentes amordazaron a una familia en Girón y se llevaron dinero y objetos de valor

Amordazados, amarrados y amenazados, terminaron los habitantes de una vivienda en el barrio El Laguito de Girón, sector de la vía a la vereda Llanadas, luego de que hombres, al parecer armados, ingresaran la noche del miércoles para llevarse dinero en efectivo y objetos de valor.

“Me gritaban que les entregara la plata, que mi hijo se la había robado, que yo era alcahueta y que me iban a matar, le dije que no tenía, que solo vivo del sueldito que me da para comer, pero me repetían que si no les daba la plata que me iban a matar e iban a matar a mi hijo, que sabían dónde vivía. Yo les dije, pues mátenme, porque plata no tengo”, relató una de las víctimas quien recibió un cachazo en la cabeza por parte de los delincuentes que requirió siete puntos de sutura.

La víctima añadió que los delincuentes gritaban que “no nos iban a perdonar la vida, que porque teníamos una cantidad de plata y que ellos eran del Eln. Lo único que teníamos era lo de un crédito que habíamos sacado para arreglar el techo y la liquidación de mi hijo”.

Para lograr su propósito, los ladrones encerraron a los residentes: cuatro adultos y dos niños y luego procedieron a revolcar la vivienda buscando el dinero y elementos de valor, entre estos, celulares.