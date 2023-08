El padre del joven de 20 años de edad relató que su hijo salió a las 5:25 de la mañana de la casa y él lo acompañó a la puerta.

“Tenemos un antejardín y pensaba regar las plantas. Mi hijo abrió la reja y dio solo algunos pasos en la calle cuando aparecieron los dos delincuentes en moto”, relató el padre.

A una cuadra, como si lo estuvieran esperando, salieron los delincuentes montados en una motocicleta. Al verlo, aceleraron y se acercaron a la víctima.

El parrillero se bajó de la moto y lo amenazó con un arma de fuego para que le entregara el bolso.

“Yo grité ‘auxilio’, ‘auxilio’... mientras los sujetos le insistían a mi hijo que entregara el bolso. Ellos también me apuntaron con la pistola y la verdad temí que me dispararan. Mi hijo no quería entregar el maletín, quizá por los nervios, pero al final lo hizo”, señaló.

Una vez los delincuentes se fueron, la víctimas llamaron al cuadrante de la Policía. Ya interpusieron la denuncia por los objetos robados. El joven llevaba en su maletín una tablet, un celular, una calculadora, 80 mil pesos en efectivo y los útiles escolares.

Vecinos y líderes del sector aseguraron que son constantes los casos de esta modalidad de hurto en la que delincuentes en moto, en horas de la mañana, esperan a sus víctimas y les roban sus pertenencias.

“Hace poco a otra persona le hicieron lo mismo. Esperaron que saliera a trabajar y lo asaltaron. Esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto. No es posible que estemos cercados por la delincuencia y no se haga nada. Estamos cerca de Acualago y por aquí rondan los habitantes de calle y mucho delincuente”, aseguró un residente del barrio Lagos I.

El video es analizado por miembros de la Sijin para iniciar las investigaciones y capturar a los delincuentes.