El robo ocurrió sobre el mediodía del martes cuando el abogado Carmelo Castillo llevaba a su nieto a su casa ubicada en el barrio Inscredial de Barrancabermeja, Santander. Mientras bajaba al menor de su carro, que había salido del colegio, y lo dejaba en compañía de la empleada de servicio, en la calle aparecieron dos sujetos en moto.

Uno de ellos portando un arma de fuego se bajó de la motocicleta y le apuntó en la cabeza al abogado Carmelo Castillo. Le exigió que le entregara un reloj y una cadena de oro que tenía un dije con una esmeralda incrustada.

“Yo llego de traer a mi nieto del colegio, lo bajo del carro y voy caminando hacia la casa cuando siento que una persona me encañona con un revólver plateado por la espalda, me dice ‘quieto’, enseguida manda la mano a la cadena y me la arranca. Me insiste que me quede ‘quieto’ y mi preocupación era el niño que estaba con la empleada, que les hicieran algo”, relató Carmelo Castillo.

Los sujetos le arrebataron los elementos de valor y luego huyeron del lugar en la motocicleta. La víctima anunció que interpondrá todas las acciones legales para dar con los responsables y cuenta con los videos de las cámaras de seguridad.

“Estamos en mano de la delincuencia en Barrancabermeja, definitivamente. No podemos armarnos porque si uno tiene una traumática, eso ya es porte ilegal de armas de fuego, pero los delincuentes sí viven armados. No hay protección a los ciudadanos y estamos expuestos a la delincuencia y no veo el respaldo de las autoridades”, indicó la víctima.

Por su parte, la Policía del Magdalena Medio señaló que se analizan las imágenes para dar con los responsables del robo al profesional del derecho e invitó a la comunidad a entregar cualquier información por medio de la línea 123.