Video: Exalcalde de Rionegro, Santander, prófugo de la justicia salió a respaldar a un candidato

Se trata del exalcalde de Rionegro, Wilson Vicente González Reyes, que en redes sociales hizo circular varios videos mostrando su apoyo a un candidato a la Alcaldía de esa población. El exmandatario grabó un mensaje desde la clandestinidad ya que se encuentra prófugo de la justicia por los delitos de conicerto para delinquir agravado y homicidio agravado.

En la grabación González Reyes dice: “Hola mi gente de Rionegro, cómo me les va. Como yo no quería, pero me tocó salir a defender al mejor candidato que tiene Rionegro... un muchacho sano, un muchacho joven, un muchacho que aporta a las comunidades positivamente y que va a hacer una excelente Alcaldía”.