Todo ocurrió en la calle 10 con carrera 6 del barrio Primavera I en el casco antiguo de Floridablanca y en las imágenes se ven a varias mujeres agredirse. También el momento en que una patrulla llega al lugar, pero no logra contener la pelea.

Los familiares piden que la muerte de Ómar Stiven no quede impune y no entienden como el agresor sigue en libertad pese a la presencia de uniformados en el momento del hecho.“La Policía estaba ahí y no pudieron hacer nada. No lo capturaron lo dejaron escapar. Solo queremos que se haga justicia, en ese video está la prueba de cómo lo asesinaron”, manifestó un familiar.