Pasadas las 12:00 del mediodía de este sábado 2 de abril, un hombre intentó hurtar a un ciudadano en cercanías a la calle 21 con carrera 24.

Al notar el hecho, varios vecinos irrumpieron el actuar delictivo y persiguieron al supuesto ladrón hasta acorralarlo en una vivienda del sector. En ese lugar se refugió de los furiosos ciudadanos que quería tomar justicia con mano propia.

Fue tanto el alboroto en la zona que la Policía tuvo que hacer presencia. Primero llegaron cuatro uniformados en dos motocicletas.

Después arribó más personal de la Policía. Esto hizo que los ánimos se caldearan aún más pues el reclamo ciudadano increpaba a la fuerza pública por ‘cuidar’ a un sospechoso de hurto.

“El ladrón se encerró en una vivienda que no es la de él. Quienes viven en la casa desde adentro pedían que se saliera, pero él no salía porque afuera lo estaba esperando para golpearlo. La Policía llegó a calmar la situación, pero solo exasperó todo porque no podían dejar que golpearan al tipo”, contó a esta redacción un testigo de los hechos.

Casi una hora después, y en vista de que la ciudadanía no se alejaba del lugar, fue necesaria la presencia de una tanqueta del Esmad para poder retirar al presunto ladrón sin que lo sometieran a la llamada ‘paloterapia’.

Tras el traslado del hombre, la tranquilidad en el sector volvió.