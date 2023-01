Varios disparos encendieron las alarmas en la Plaza Guarín de Bucaramanga en la mañana de este jueves.

Tras la balacera, se reportó una persona lesionada, quien fue trasladada al Hospital Universitario de Santander.

Las primeras informaciones señalan que se trataría de dos delincuentes que se enfrentaron a tiros con la Policía.

Uno de los bandidos resultó herido, mientras que el otro logró fugarse. Al parecer, sería un robo, que fue frustrado. No obstante, esto no ha sido confirmado y no se descarta un posible intento de homicidio.

La Policía recuperó el arma de fuego que fue usada en el ataque.

Noticia en desarrollo.