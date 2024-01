Video: ¡Indignante! Conductor arrolló a dos perras de raza criolla y no se detuvo a auxiliarlas

“Yo no estaba ese día, cuando llegué encontré a mis mascotas sin vida. Después revise los videos de las cámaras de seguridad y me di cuenta de lo que pasó”, señaló la mujer.

En el video, con fecha del 26 de diciembre de 2023, a las 4:00 p.m., se aprecia cuando el conductor se sube a la camioneta y espera algunos segundos antes de arrancar.

Mientras tanto una de las perras dormía frente a la camioneta, mientras la otra se acerca para hacerle compañía.

Después de unos segundos, el conductor decide poner en macha su vehículo y arranca, arrollando a los dos animales. Uno muere en el lugar donde dormía y la otra camina agonizante unos metros y cae en el andén.

Lo lamentable del hecho, de acuerdo con Yaneth, fue que no se detuvo a auxiliarlas a pesar del sobresalto en la camioneta y días después, cuando le reclamó por el incidente, contestó de una manera grosera.

“Carente de humanismo me dijo: ‘sí, fui yo y qué. Qué quiere que haga. Demande’, eso me contestó. Uno acepta que los animales estaban sobre la carretera y pudo ser un accidente, pero lo que me duele es que no se detenga a ver lo que hizo o que se acerque a disculparse”, indicó Yaneth.

Según residentes del barrio Gaitán, el conductor es el administrador de un edificio de apartamentos en esa cuadra. La propietaria aseguró que busca asesoría para interponer una demanda ante la Fiscalía.