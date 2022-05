Video: Joven denuncia haber sido escopolaminada para robarla en Bucaramanga

Una mujer de 18 años, que pidió reserva de su identidad, contó su experiencia en lo que al parecer es un caso de hurto con escopolamina tanto en Lebrija como en Bucaramanga. La víctima denuncia que le fueron hurtados $600.000 en efectivo, un computador y un celular.

La joven recuerda que estaba en Lebrija, cerca de una parada de bus, cuando fue abordada por una pareja.

“Me abordó la mujer con blusa curuba y saco gris, Me dijo que si le podía ayudar, porque ella no sabía leer ni escribir porque venía de Barranca. Que si sabía la dirección de algo de abogados. Le dije que iba para la universidad, porque iba tarde, me dijo que le ayudara”, dijo la mujer.

Antes que pasara un minuto, recuerda que llegó un señor que las llevó al frente de una ferretería. En ese sitio, y tal y como quedó registrado en video, “la señora dijo que se había ganado un billete de lotería, de un momento a otro me abraza y el señor me da la mano. Ahí me echaron algo”, enfatizó.

Después de este momento, la mujer recuerda que se subió a un bus de Translebrija acompañada de la pareja y terminó en el centro de Bucaramanga.

“Me bajaron en la carrera 21 entre calles 35 y 33, en el centro de Bucaramanga. El señor me dijo que fuéramos a retirar plata y yo le digo que listo, está bien. Fuimos al Banco Caja Social de La Triada y allí me robaron la plata”, contó.

La víctima indica que les dio el computador y su celular, sin oponer resistencia ‘como si fueran cercanos, como si los conociera’, por lo que cree que estaba los efectos de la escopolamina.

“Yo en ese momento sabía dónde estaba parada, dónde quedaba el banco, pero por los efectos de la escopolamina les sentía confianza a esas dos personas”, dijo.

Este relato se conoció un día después de que la empresa de transportes Translebrija alertara a la comunidad por presuntos casos de hurto con este químico del que habrían sido víctimas dos mujeres.

“En aras de brindar un servicio de calidad, es de nuestra competencia articular campañas de prevención con la Policía Metropolitana de Bucaramanga para evitar este tipo de hechos que puedan afectar la seguridad e integridad de las mujeres lebrijenses. A partir de hoy 4 de mayo, uniformados de la Policía estarán al interior de los vehículos ejecutando dichas campañas para que los usuarios se sientan tranquilos y estén alertas ante este tipo de hechos", explicó Translebrija en un comunicado.