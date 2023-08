$!Video | La historia del exfutbolista santandereano que murió en grave accidente

Uno de sus amigos con el que vivió en el sector 3 de Bucarica, en Floridablanca, recuerda a Carlos Manuel Chiquillo Brochero, de 56 años, como un hombre apasionado por el fútbol, pese a que nunca jugó en un equipo de la primera categoría. Perteneció al Atlético Cesar de la Segunda División en las décadas de los 80 y 90.

“Él me decía que en esa época era poca la disciplina, que había mucha rumba y trago. Aunque era disciplinado, no faltaba la tentación de los amigos y quizá por eso no llegó a la profesional, recuerdo que eso nos dijo en su apartamento de Bucarica”, comentó su amigo.

Pero además era jugador de ‘barriada’ y participó en varios torneos que se disputaban en la canchas de fútbol aficionado en Bucaramanga. Hizo parte de oncenos como Aguardiente Antioqueño, Financiera Comultrasan, entre otros.

“Jugó torneos sénior máster en La Marte y la cancha El Bueno, y ‘barriada’ en Manzanares, en el barrio Mutis. Era un jugador polifuncional, jugaba en varias posiciones, especialmente como lateral y central”, recordó su conocido.

En Bucaramanga también era recordado porque traía a jóvenes talentos del departamento del Cesar para probarse en clubes de fútbol de la capital de Santander.

Hasta hace un año vivió en Floridablanca y le salió una oportunidad laboral en Valledupar con una empresa de telecomunicaciones con sede principal en Bucaramanga. Se desplazó con su familia.