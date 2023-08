De acuerdo con el propietario de la moto hurtada, el robo ocurrió el pasado miércoles a las 5:30 de la tarde cuando ya terminaba su jornada laboral en una empresa de fabricación de tornillos en la calle 28 con carrera 15 en el barrio Granada, zona centro de Bucaramanga.

Mientras se alistaba para salir hacia su casa, en 10 minutos un delincuente que aparentaba ser un habitante de calle y consumidor de alucinógenos se robó su motocicleta.

En las imágenes se aprecia cómo el ladrón se sienta en el vehículo para verificar si cerca está su propietario y desistir de sus intenciones de llevársela.

“Yo estaba adentro y me confié dejándola ahí afuera. Cuando salí no la encontré y después vi el video de la forma como me la robó. Parecía un indigente, pero en realidad era un ladrón”, indicó el propietario.

El delincuente al notar que nadie lo detenía o bajaba de la moto, siguió con el hurto. Primero, le partió el seguro de la parte delantera. Luego se bajó de la silla por unos segundos cuando notó el movimiento de transeúntes e hizo que fumaba un cigarrillo, pero al notar que nadie lo descubrió, se llevó la moto.

“No la encendió, la forzó y se la llevó arrastrada. Era mi medio de transporte y la verdad creo que me confié al dejarla frente al trabajo, la inseguridad ya no tiene tregua en la ciudad”, señaló el afectado.

El motociclista víctima del hurto de su vehículo en la zona centro de Bucaramanga ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía y la Sijin para dar con el delincuente.

La moto era una Vivar color negro con calcomanías rojas, de placas BZS-71E modelo 2018, que se espera que si alguien la reconoce con estas características de oportuno aviso a las autoridades por medio de la línea 123.