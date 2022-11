Video: Los atracaron con machete en Girón, Santander

En un video de una cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que un ladrón robó a dos personas en el barrio Villamil de Girón luego de bajarse de una motocicleta NS 200, dejando sin celular a uno de los transeúntes mientras lo amenazaba con un machete.

De acuerdo con la fecha registrada en la cámara de seguridad de un habitante de la zona, los hechos ocurrieron el domingo 13 de noviembre a las 10:30 de la noche. Este mismo ladrón habría intentado robarle un perro a una señora del barrio cuadras atrás del suceso que captura el video.

“Iba con una compañera, nos dirigíamos a comer algo. De un momento a otro recibo una llamada, era otra amiga, me estaba saludando”, cuenta el joven que fue asaltado la noche del domingo 13 de noviembre.

Mientras contestaba su llamada, pasó una moto con dos personas. Fue así como metros adelante del joven y su amiga, el parrillero de la moto se bajó para cometer el hurto. “Me amenaza diciéndome que si no le daba el teléfono me mataba, y pues la verdad no me quería dejar robar el teléfono”, asegura el transeúnte. “Al momento en el que yo me iba a enfrentar con el ladrón, se me cae el teléfono. Luego, el ladrón coge el teléfono, se dirige hacia la moto y huyen”, dijo la víctima de este robo con machete en Villamil.

Aunque a pocos metros se encuentra ubicado un Comando de Atención Inmediata (CAI), habitantes cuentan que allí solo permanecen tres policías: dos de ellos suelen salir a hacer la ronda en motocicleta y uno que se queda allí adentro y no sale si se presentan hechos de inseguridad como los del robo del domingo.

Carlos Andrés Domínguez, miembro del portal Noticias El Avispero de Girón, afirmó que la inseguridad en este barrio se presenta de manera constante. De igual forma, este barrio es un punto de encuentro para el consumo de sustancias psicoactivas y riñas que alteran la tranquilidad de este barrio de Girón.

La comunidad del sector espera que el acompañamiento policial en Villamil aumente, pues la inseguridad altera la tranquilidad de los habitantes.