Video | Momentos de angustia: Motociclistas atacan a piedra a un bus, en Santander

En la tarde de este lunes 22 de enero, el conductor de una buseta de San Gil denunció que dos hombres en una motocicleta le lanzaron piedras a su vehículo, mientras él movilizaba a sus pasajeros.

Esto llevo a que se vivieran momentos, no solo para el transportador, sino para las personas que iban en el vehículo de pasajeros. De acuerdo con la víctima, los agresores arremetieron contra él porque no les cedió el paso.

"Iba saliendo por la calle 11 para meterme al puente de la calle 10, y como no les di paso, entonces me persiguieron hasta la clínica y me tiraron una piedra", señaló el denunciante.