Video | Periodista fue víctima de un violento atraco a cuchillo en Barrancabermeja

Los motoladrones siguen al acecho en Barrancabermeja. Esta vez la víctima fue Janeth Ojeda Bayter, una comunicadora social y periodista, quien fue lanzada al suelo momentos en que pretendía huir de dos delincuentes que le robaron sus pertenencias.

El hurto, que quedó registrado en cámaras de seguridad, ocurrió sobre las 6:20 de la noche del pasado jueves 7 de marzo en inmediaciones de las antiguas casas fiscales, ubicadas en el barrio Pueblo Nuevo.

Según el relato de la víctima, los dos hombres, que se movilizaban en motocicleta, la persiguieron hasta hacerla caer y llevarse su bolso.

“Yo iba caminando por el sector de las casas fiscales, eso estaba solo. Ellos se me aparecieron en contravía, lo que significa que me venían persiguiendo. Eran dos en una moto, eran delgados, jóvenes. El parrillero se bajó y cuando yo me di cuenta empecé a pedir ayuda; sonó la alarma de un restaurante. Yo alcancé a correr, buscando salir a la calle principal, pero el tipo se me lanzó y me tiró al piso”, contó la comunicadora social.