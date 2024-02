Video: ¡Qué no le pase! Revelan forma de delinquir de pareja de ‘cosquilleros’ en Bucaramanga

Los casos de robo no solo se han registrado en las calles de Bucaramanga con los llamados ‘motoladrones’. Otra de las modalidades que afecta a los ciudadanos es el hurto por ‘cosquilleo’.

Así lo denunció una mujer que en la noche del lunes 5 de febrero realizaba unas compras en un reconocido minimercado del barrio Mutis.

“Estaba comprando el mercado para dos semanas, subí al segundo piso por un cartón de huevos iba con las manos ocupadas y no me di cuenta en el momento en que me robaron”, señaló la mujer afectada.

La víctima de hurto solo se percató del hecho cuando otra cliente le dijo que vio que una mujer le había metido la mano al bolso y le había sacado un monedero.