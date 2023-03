El hecho ocurrió el pasado 15 de marzo a las 2:00 de la tarde cuando la mujer, en embarazo, se encontraba en un asadero de pollos del barrio Kennedy. El hurto quedó registrado en video.

La víctima terminaba de almorzarmientras su hijo de dos años jugaba con otro menor, dentro del local.

“Estaba sentada haciendo las cuentas del día y cuidando a mi hijo que estaba jugando con un vecino. En ese momento llegaron los ladrones en moto, uno se bajo y se me acercó, me pidió un pollo. Se vino cada vez más cerca y ahí supe que me iba a robar”, relató la mujer.

En ese momento entró un hombre con un casco de motocicleta al lugar. Revisó si había más gente y se dirigió a la embarazada.