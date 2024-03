Video sensible: brutal agresión entre habitantes de calle en Piedecuesta

Asesinado de un disparo en la cabeza por pedir que no se vendieran droga en su barrio de Bucaramanga

Policía no tiene datos

Pese a que el video registra brutales agresiones entre los tres sujetos, sus identidades, sus paraderos y sus estados de salud son inciertos.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, cuando se acudió al sitio los hombres ya no estaban en el lugar y ninguno ingresó, en la noche del viernes 8 de marzo, a un centro asistencial en Piedecuesta.

Además, no hubo llamado por parte de los vecinos alertando la riña entre los tres sujetos, según la Estación de Policía de Piedecuesta.

“Sabemos que fue a las 9:30 de la noche, no hay identidad y aparentemente son habitantes de calle y no llegaron a ningún hospital, no hay capturados. Seguimos las investigaciones y rechazamos estos hechos de intolerancia”, indicó un vocero de la Policía Mebuc.