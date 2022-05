Video: "Tengo miedo de crecer": menor abusada y asesinada en Cáchira

“En este momento estoy enfocada en ser feliz, estudiar y ayudar a mi mamá, por cierto, ella es el motivo de mis sueños. Este año me graduaré, hay momentos en los que me asusta crecer, siento que no estoy preparada para enfrentar este mundo sola... Eso se lo dejaremos al destino”... Esto era solo parte de un proyecto de vida que una niña de tan solo 16 años escribió con su puño y letra hace menos de 15 días.

Ella es la misma jovencita que el pasado martes fue violada, asesinada y lanzada a un río en zona rural de Cáchira, Norte de Santander.

Se levantó temprano y emprendió camino hacia su colegio. Debía transitar cerca de 40 minutos para llegar a la carretera y tomar un bus, pero en ese trayecto ocurrió la tragedia.