Video: Tras maniobra peligrosa, motociclista arrolló a tres mujeres en Floridablanca

La imprudencia por parte de dos motorizados en Floridablanca, por poco ocasiona una tragedia.

Ocurrió la mañana del pasado jueves en el barrio Prados del Sur donde dos mujeres y una niña fueron arrolladas.

Según quedó registrado en cámaras de seguridad, hacia las 10: 25 a. m. los dos hombres iban en moto mientras que dos mujeres y la niña de tres años caminaban de la mano por el andén.

De un momento a otro el conductor de la moto realizó una maniobra peligrosa (canguro), el parrillero se fue al suelo y la moto pasó hacia el andén atropellando a los tres peatones, siendo la menor la que recibió la mayor fuerza del impacto.

“Tuvimos conocimiento por las redes sociales, pero este accidente no fue reportado en nuestras instalaciones ni al CAT por lo tanto nuestros agente de tránsito no estuvieron allá. Según lo que tuvimos conocimiento por parte de la comunidad, no hubo lesionados, sí el sustos de las señoras y la niña, pero no sufrieron gravedad”, manifestó Ferley González, director de Tránsito de Floridablanca.