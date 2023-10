Video: Trató de sobornar a los policías que lo capturaron... les ofreció 20 mil pesos

El caso fue presentado por el capitán Marvin Ángulo, subcomandante de la Estación de Policía Norte, quien aseguró que los policías del cuadrante realizaban patrullajes rutinarios por el sector centro de Bucaramanga.

En uno de esos controles se logró la captura de alias ‘Édgar’, un sujeto de 30 años de edad de nacionalidad extranjera que en su poder tenía 50 cigarrillos de marihuana fabricados de manera artesanal.

Pero al ser detenido por los uniformados, el sujeto les ofreció 20 mil pesos para que lo dejaran ir con los estupefacientes: un billete de 10 mil pesos y dos de 5 mil pesos.

“Por supuesto nuestros uniformados no aceptaron y no solo fue judicializado por los cigarrillos de marihuana, sino por ofrecer dinero para que no fuera judicializado”, indicó el capitán Ángulo.

Ahora, alias ‘Édgar’ no solo responderá por el tráfico y porte de estupefacientes, sino también por el delito de cohecho por dar u ofrecer.