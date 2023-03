Los atracos a las entidades bancarias se están convirtiendo en las formas de financiación de los grupos armados al margen de la ley.

A plena luz del día y sin importar la presencia de un buen número de habitantes, hombres armados interrumpieron en el Banco Agrario del municipio de Río de Oro, sur del departamento del Cesar con el objetivo de apoderarse de un importante botín.

Desde los segundos pisos de las viviendas los moradores de esa población grababan con temor la presencia de hombres que disparaban tiros de fusil hacia la policía, ubicados en plena fachada de una institución educativa para evitar que la fuerza pública llegara hasta el centro de la población.

Según la información extraoficial, los delincuentes no pudieron abrir la caja fuerte y les toco conformarse con lo que había en las ventanillas, cifras que, aunque no han sido confirmadas, según pudo establecer La Opinión no supera los 5 millones de pesos.

Los atracos a las entidades bancarias en la provincia de Ocaña y sur del Cesar se están convirtiendo en las formas de financiación de los grupos armados al margen de la ley.

Como se recuerda en dos oportunidades, entidades financieras del municipio de Teorama fueron blanco de los delincuentes. La semana anterior una cooperativa de ahorro y créditos del municipio de González, el banco agrario de Convención y el más reciente el ocurrido el lunes en la tarde a la entidad crediticia de Río de Oro.