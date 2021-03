La Policía Metropolitana de Bucaramanga reportó que en lo que va de 2021 ya se contabilizan más de mil hurtos cometidos en la ciudad y su área.

¿Más que percepción?

De acuerdo con el estudio más reciente publicado por la Red de Ciudades Cómo Vamos y la Fundación Corona, solo dos de cada 10 personas que habitan en el área metropolitana de Bucaramanga se sienten seguras mientras están en las calles.

El concejal Jaime Andrés Beltrán, quien incluso finalizando el 2020 fue víctima de un robo cuando se encontraba montando bicicleta, muestra su preocupación frente a la frecuencia de los delitos que ocurren en la ciudad.

"Lo más preocupante es que son estructuras delincuenciales que tienen sus modus operandi, organizaciones que cada vez son más fuertes y más peligrosas", expresó Beltrán.

El funcionario agregó que las personas ya no creen en la Policía ni en el Estado, por lo tanto, no denuncian. "Si bien se han reportado cifras más reducidas de delitos comunes, esto no es del todo cierto porque ya no se recibe la misma cantidad de denuncias que antes".

Plan de choque

Es por ello que desde la Alcaldía de Bucaramanga, con apoyo de la Policía Militar, este martes iniciaron operativos de seguridad y convivencia de Bucaramanga.

Ante esto, Trinidad Flórez Pabón, presidenta de la Junta de Acción Comunal, JAC, de Cabecera, expresa su agradecimiento ante la presencia de estos uniformados en las calles de la ciudad.

"Nos parece excelente. Estamos todos muy contentos porque son fuerzas que nos van a acompañar y proteger para que volvamos a sentir la tranquilidad de unos años atrás", manifestó Flórez.