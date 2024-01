De la Fundación Entre 2 Tierras: un comedor con un menú que nace desde el corazón

Entre las 4:30 y 5:00 de la mañana inician las labores en la cocina de la Fundación Entre 2 Tierras. A esa hora, un grupo de cocineros trabaja de forma coordinada para cumplir con el primer objetivo: tener un menú de desayuno listo para el primer espacio de entregas.

Desde las 7:00 a.m., o incluso antes, los migrantes caminantes hacen fila en el Parque de los Niños. Justo frente a las instalaciones de la organización, entregan su documento de identidad, se hace un registro e ingresan por grupos a tomar el alimento hasta las 9:00 a.m. Mientras esto sucede, un equipo pequeño de cocineros adelanta la preparación de lo que será el almuerzo y, una vez termina el servicio, el grupo que se encontraba sirviendo los platos, se reintegra a las cocinas para apoyar el trabajo. De esta manera, el almuerzo queda listo entre las 10:30 y 11:00 de la mañana, y se da ingreso a los comensales desde las 11:30 am hasta las 3:00 p.m.

Esta iniciativa es apoyada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y el Programa Mundial de Alimentos. Todo en la cocina funciona bajo una organización estricta, los víveres son almacenados en bodegas y organizados según su fecha de caducidad; además, se procura que estos espacios tengan la temperatura adecuada para evitar pérdidas.

Las carnes, pulpas de frutas y demás productos que necesitan refrigeración también cuentan con un lugar especial. Todos los días el equipo monitorea el estado de los insumos y, luego de los servicios, toman muestras de las preparaciones que se congelan para control de calidad.

Los platos son aprobados por los donantes y se estructuran bajo las recomendaciones de un profesional en nutrición. El equipo cuenta con un menú amplio de dos semanas que va rotando en el mes y que busca ser una fuente de energía que permita a los caminantes recuperar fuerzas. Este comedor presta sus servicios de lunes a sábado.

La oportunidad para servir

El equipo de la Fundación Entre 2 Tierras está conformado por 13 colaboradores, cada uno con una función específica. En la mesa de entrega de alimentos es común encontrar a un hombre alto, de tez blanca y ojos claros, que se encarga de servir la comida y llevarla a las mesas. Su nombre es Alberto Dobobuto, tiene 37 años y es oriundo de nuestro hermano país.

Alberto también fue caminante y llegó a Colombia en enero de 2018. Él es licenciado en Deporte y solía ejercer su carrera como entrenador deportivo. Cuando habla de las razones de su migración, insiste en la crisis de desabastecimiento que se vivía en aquella época. “Era impresionante para mí tener algo de dinero, ir al supermercado y encontrar los anaqueles vacíos. Incluso, lo poco que llegaba lo compraban y lo revendían más caro, a esto lo denominaron como ‘bachaqueros”’, dice.

El ‘bachaqueo’ es una modalidad de tráfico de productos de primera necesidad que se hizo popular en Venezuela. Una actividad polémica en ese país que algunos califican como abusiva por el precio de los artículos, que podía ser cinco o seis veces superior el precio original. Sin embargo, para otros era una solución a las extensas filas, de casi 5 horas, que debían hacerse para acceder a los supermercados. Incluso, según la Ley de Precios Justos, que establece el costo de los productos, la reventa de estos puede penalizarse con tres a cinco años de cárcel.

Bajo la promesa de un trabajo en Santander, Dobobuto abandonó su hogar, ubicado en el estado Yaracuy, y emprendió la travesía en compañía de 6 amigos. La idea era llegar a San Vicente de Chucurí para trabajar en una finca, pero la desilusión albergó al grupo cuando llegaron a Bucaramanga y descubrieron que nadie los esperaba, pues perdieron comunicación con la persona que les ofreció el empleo. “Los primeros días fueron muy difíciles, dormimos en la calle durante tres días, luego buscamos una habitación en un hotel y me tocó trabajar en los semáforos limpiando vidrios. Así logramos sobrevivir durante tres meses”, según cuenta.

En medio del rebusque, Alberto asistió a una jornada del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, RAMV, logró censarse y obtener el Permiso Especial de Permanencia, PEP. Con este documento logró trabajar como ayudante de albañil en construcción. En este punto las cosas parecían mejorar, pues una colombiana robó su corazón y dentro de sus proyectos resonaba la idea de formar un hogar.

Su situación daría un giro inesperado el 20 de marzo de 2020, cuando la pandemia por el covid-19 obligó al mundo a quedarse en casa y como consecuencia, Dobobuto perdió su empleo. Alterno a esto enfrentaba una situación agridulce, ya que acababa de convertirse en padre y su pequeña hija, de tres meses de nacida, requirió una operación a corazón abierto a raíz de una cardiopatía congénita.

En medio de la situación conoció a Alba Cecilia Pereira, directora de la Fundación Entre 2 Tierras, “y ella me brindó la oportunidad de trabajar; me comentó que era para hacerle comida caliente a otros migrantes venezolanos que, en ese momento, estaban pernoctando en el Parque del Agua. En ese momento fui voluntario”, recuerda.

“Empecé pelando papas y ahuyama”, dice entre risas el ahora Coordinador de Cocina de la organización. Nunca había cocinado para tantas personas y cada consejo, instrucción y tarea era un aprendizaje más. Ahora, lidera el equipo de auxiliares de cocina y se encarga, también, de servir los alimentos. “Cuando tú preparas un plato de comida para otra persona, y en este caso para compatriotas migrantes que lo necesitan demasiado, eso te da mucha satisfacción. Aquí llegan personas que llevan días sin comer o que les falta un trayecto muy largo y necesitan recuperar fuerzas porque como dicen popularmente: ‘con la barriga llena uno funciona mejor’”, asegura.

Con casi cuatro años de experiencia en la culinaria, Alberto cuenta que tiene mayor habilidad en la preparación de leguminosas con la sazón suficiente para enamorar corazones, y es que en las mañanas los aromas de la cocina permean los rincones y el exterior de la Fundación atrayendo, sobretodo, a quienes buscan un recuerdo de la tierra que dejaron atrás.

“Como todo migrante venezolano, me gustaría regresar a mi país. Aunque, bueno, aquí ya formé una familia, tengo a mis niñas y por ahora sueño, también, con tener mi propio negocio de comida”, dice Dobobuto.

Destinos cruzados, familias de paso

Eran las 12:43 de la tarde cuando un grupo de siete personas compartía bajo la sombra de un árbol en el Parque de los Niños. Eran tres mujeres y cuatro hombres, todos caminantes que acababan de tomar el almuerzo en el comedor de la fundación. Aunque vienen de estados diferentes y se dirigen destinos distintos, se presentaron como una familia.

“Entre nosotros nos protegemos y nos cuidamos porque nos hemos dado cuenta que hay muchos peligros en la vía y no es posible hacerlo solos. De esta travesía quisiera recoger amistades, he encontrado muchos venezolanos y quisiera conservar ese contacto”, dice Emily Israel Blanco, caminante de 53 años.

Ella se dirige a Medellín con dos viajeros más: Rubén Eduardo, de 34 años, y Nelson Sánchez, de 26. Aunque ninguno se conocía, hoy son un apoyo. “Llevamos 17 días de viaje, hemos caminado, hemos ‘agarrado cola’ y vamos para ‘Medallo’ en busca de una esperanza. Nadie nos espera, pero aquí estamos luchando por nosotros mismos”, explica Rubén.

Por su parte, Nelson camina inquieto por el Parque de los Niños mientras les afirma a todos que su paso por Medellín es temporal, pues su meta es llegar al norte del continente. “A quienes me escuchen en Venezuela les digo, no pierdan la esperanza, uno sale de allá con un propósito y una meta, por eso no pierdan la fe”, resalta.

Cuando se les preguntó sobre cómo encontraron la Fundación, Sánchez soltó una carcajada: “Todos los paisanos que van caminando te lo dicen: ‘Ey, mira, allí hay un comer para que vayan y coman’. Desde Pamplona venimos escuchando de la Fundación Entre 2 Tierras. Yo me quedé feliz, ojalá me pudiera llevar a mi casa al cocinero. Comimos pollo desmechado con arroz, una galleta Club Social, una taza de lentejas bien sabrosa y un jugo de papaya, quedé satisfecho, desde el sábado no comíamos así”, agregó Cristian Martínez, viajero de 26 años.

Pese a que asegura sentirse bienvenido en Colombia, su destino final es Perú; dice que allí lo espera un familiar, que aún le falta un mes de travesía, que prefiere viajar en ‘chanclas’ porque camina más rápido y que, a pesar del cansancio se siente agradecido con el apoyo que encontró en Santander. “Los parceros de Colombia nos ayudan mucho, sobre todo en la vía donde siempre encontramos comida y refugio para dormir”, resalta.

“Somos gente que venimos con mentalidad de empleo y por fortuna en este país no hemos sentido xenofobia. Uno llega y así sea para una necesidad alimenticia, económica o material, la gente se muestra abierta al diálogo y te ayudan”, explica Wilsón Castro, de 27 años. Aunque es el único del grupo que se dirige a Bogotá, insiste en estar agradecido por tener la compañía y el apoyo de sus compañeros. “Yo le doy gracias a mi pana porque me regaló unos zapatos, ya que los que yo traía estaban rotos”, comenta mientras señala a Cristian.

A estas alturas de la travesía, el lazo que habían creado era tan valioso que modificaron sus rutas para acompañarse. Luego del almuerzo la siguiente necesidad era acompañar a Cristina Tobano y Zoraida Gómez, de 29 y 49 años. Ambas se dirigían a Tunja y buscaban conseguir un pasaje para viajar en bus y descansar de la caminata.

“Mi principal motivación son mis hijos, yo trabajaba en una tienda, pero lo que ganaba ya no alcanzaba para mantenerlos, por eso decidí migrar a Colombia. Tengo familia en Tunja y espero conseguir un empleo”, concluye Tobano.