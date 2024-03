Descubra cómo el Hospital Universitario de Santander garantiza un trato igualitario en salud

Para nosotros es un reconocimiento importante porque este sello reúne y representa todos los esfuerzos conjuntos que hemos hecho en todas las unidades de atención y servicio de la institución. Las áreas asistenciales, administrativas, operativas y todo el personal de salud trabajamos de forma articulada para brindar un servicio humanizado, accesible y de calidad que le permita a estas comunidades integrarse en nuestros servicios y no sentirse vulnerados. Entonces, que el Icontec y el Ministerio nos reconozcan como una institución con el sello de la No Discriminación, es gratificante porque nos muestra que el esfuerzo y trabajo que hacemos es visible y tiene frutos.

¿Cuál es la ruta de atención para una persona migrante que busca atención?

La ruta de atención depende de varios elementos: si esa persona migrante está regularizada, si ya tiene documentación o no. Si tiene documentación, puede dirigirse a su EPS o lugar donde está zonificada para pedir citas médicas, controles prenatales, controles de crecimiento y desarrollo, o a la institución de 3 o 4 nivel de complejidad que le brinda la atención de urgencias.

Si la persona no está regularizada y aún no tiene sus documentos, su salvoconducto o lo que le esté vigente en ese momento, puede ingresar al Hospital Universitario de Santander que las urgencias siempre se van a atender. Una vez ingresado en el servicio de triaje -y esto es algo que también hemos venido trabajando para la educación y la promoción de la cultura sobre el uso adecuado del servicio de triaje-, nosotros podemos indicarle a los usuarios a dónde se tienen que desplazar, a dónde tienen que movilizarse, a dónde tienen que ir para brindarle la atención y que de pronto no sientan que los estamos re victimizando, porque no se atendieron acá, porque no corresponde a este nivel de complejidad.

El paciente que ingresa a urgencias, se atiende, se clasifica, si tiene un motivo de consulta que requiera nuestros servicios se atiende acá y si no se deriva y este orienta hacia cuál es la red prestadora la que debe acudir.

¿Por qué es importante la conmemoración de fechas como el Día de la Cero Discriminación y cuál es el mensaje que se busca difundir en la población de Bucaramanga?

Somos una institución referente en atención en salud en el departamento, el nororiente colombiano y parte de la Costa Caribe. Aquí atendemos una población demasiado diversa, y un número grande de pacientes al año para nosotros es fundamental que los usuarios que todos nuestros usuarios y colaboradores sientan que tienen un lugar en esta institución y son respetados y todas, todos y todes y van a tener dignidad cuando necesitan la prestación de un servicio.

También es muy importante que la gente reconozca y sepa a dónde puede ir para recibir atención porque muchas veces los usuarios piensan, o tienen estigmas, o tienen ideas sobre lo que puede ser la prestación del servicio en una IPS o en una central de urgencias y deciden no ir por miedo a ser discriminados, entonces dicen: ‘no voy porque me van a discirminar, porque soy trabajadora sexual’, ‘no voy porque me van a discriminar por ser trans’, ‘no voy porque por ser marica, no me van a atender’, ‘por ser veneco, por ser migrante’. Todo ese tipo de palabras que, aparte de que están mal utilizadas, generan estigmas, segregación, etiquetas y nos separan, y ha sucedido que cuando la gente ya decide consultar, están en muy malas condiciones y consultan, es porque ya le tocó sí, cuando pudieron haberlo hecho en un principio y evitar complicaciones en su estado de salud, entonces queremos que la gente nos reconozca como un hospital seguro y accesible.