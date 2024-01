Fundación Entre 2 Tierras, una apuesta por el bienestar de los migrantes y los retornados

A través de un comedor que ofrece desayunos y almuerzos, así como la ayuda humanitaria a los ‘caminantes’-como se les conoce a las personas que ingresan a pie por la frontera entre Colombia y Venezuela-, la orientación en temas como el acceso al sisbén, la entrega de mercados y medicamentos, y el apoyo psicológico, entre otros, se enfocan los servicios que la Fundación Entre 2 Tierras ofrece a los migrantes y colombianos retornados.

Al llegar a Bucaramanga, casi dos décadas atrás, el sueño de Alba Pereira era abrir un restaurante y ejercer como chef. Lo que no pensó fue que terminaría convirtiéndose en el apoyo de muchas familias de su país y de aquellas que decidieron regresar a Colombia por la crisis social, económica y política de Venezuela.

La Fundación Entre 2 Tierras es una de las organizaciones sociales que se ha hecho visible por el apoyo a los ‘caminantes’, es decir, los migrantes que llegan a pie al territorio nacional. Su oferta se ha enfocado y reconocido especialmente en la alimentación equilibrada y necesaria para los que buscan con ilusión radicarse en la ciudad.

“De Bucaramanga no me saca nadie. Llegué a esta ciudad maravillosa y de aquí no me saca nadie”, asegura Alba Pereira, quien junto a Constanza Pérez, abandonaron sus trabajos en 2013 y se entregaron de lleno a esta labor. “Hasta el 18 de agosto de ese año no había intención de que existiera la Fundación, eso no estaba en el en el pensamiento ni en el mapa de ninguna de las dos. La idea era montar un restaurante de comida tradicional venezolana, vender una experiencia y que la gente se fuera satisfecha; yo me quedaba con los reales de los del otros; me quería volver millonaria vendiendo carabotas (risas). Pero eso era lo que yo creía”, recuerda Pereira.