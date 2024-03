¿Por qué regresar a Colombia y emprender? La apuesta de María Liliana Rivero con 'Ají Dulce Gourmet'

En un mural colmado de cuadros y con la mirada enfocada en el horizonte, María Liliana Rivero evoca con añoranza las playas de Bahía de Cata, en el estado Aragua de Venezuela. Allí, junto a su pareja, encontraba refugio del bullicio de la ciudad, mientras su hijo se iniciaba en el arte de nadar. “Añoro estar allí, observando las olas del mar”, relata con nostalgia.

Con apenas un año de edad, fue llevada a tierras venezolanas por sus padres, en busca de un futuro prometedor. “Mis recuerdos más hermosos están allá”, rememora con una sonrisa cargada de melancolía. Su infancia transcurrió feliz y tranquila, bajo el cobijo de unos padres llenos de valores, que le inculcaron a ella y a sus dos hermanos, recuerda con tristeza en su rostro, al saber que nada volverá a ser como antes.

No obstante, su adolescencia estuvo marcada por la pérdida de su abuelo materno, quien residía en San Gil, Colombia. Debido a ello, su madre tuvo que salir del país vecino y regresar a tierras colombianas. “Mis hermanos y yo nos quedamos al cuidado de mi padre", cuenta con serenidad. A los doce años, asumió el liderazgo en la cocina familiar, de la que dice que “todo se me quemaba al principio”, lo que no fue impedimento para seguir intentándolo.

Esta colombovenezolana, además de diseñadora de modas, es una talentosa chef especializada en panadería y pastelería. "Ejercí el diseño a través de una tienda de ropa, donde disfrutaba ayudar a las mujeres a descubrir su estilo propio y sentirse empoderadas", comenta.

Le puede interesar: Videopódcast inspirador de Vanguardia y Usaid: testimonios de mujeres migrantes valientes en Bucaramanga