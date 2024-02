Regalando Sonrisas, un espacio que cambió la vida de mujeres migrantes en Bucaramanga

Sentada en la sala de su casa, Carol Rojas recuerda que todo comenzó en la pandemia cuando se creó un grupo en la red social Facebook y la comunidad migrante y retornada de Bucaramanga y el área metropolitana dio a conocer sus necesidades.

De esos días difíciles quedó lo que hoy se conoce como la organización Regalando Sonrisas, en donde un grupo de 15 mujeres, la mayoría madres cabezas de familia y provenientes de Venezuela, le apuesta al trabajo comunitario a favor de sus compatriotas y de los bumangueses, a través del fortalecimiento de emprendimientos y distintas actividades.

“Yo decía que no era posible que tantos dones que Dios le daba a uno y uno nunca los había explotado, simplemente uno lo que hacía era cuidar a los niños, estar en casa o trabajar, pero durante la pandemia dije ‘tengo que hacer algo diferente’, y en el ejercicio de pensar en otras oportunidades, surgió la idea de crear un proyecto con enfoque social”, recuerda Rojas.

Para esta licenciada en Contaduría Pública, proveniente de Barquisimeto, y que perdió todos sus ahorros luego de llegar a Colombia con su familia en 2026, la idea de “hacer algo diferente y demostrando que los venezolanos no vinieron a robar, que las mujeres no son prostitutas y que pueden contribuir a la sociedad”, le permitió convocar a hombres y mujeres en un grupo de Facebook, para hablarles sobre lo necesario que era ayudarse. “Pensé que nadie me iba a responder y resulta que recibí muchos mensajes, más de cien personas me escribieron, y así creamos un grupo en WhatsApp para poder comunicarnos”, según cuenta.

Solo quedaron 15 integrantes, todas mujeres. En el grupo se destacan colombianas retornadas e hijas de padres colombianos que nacieron en el país vecino y que en algunos casos cuentan con familiares en Bucaramanga.

“Todas somos personas diferentes, cada una tiene una religión diferente, una manera de pensar diferente, pero nos une algo muy bonito y es la pasión por servir a nuestro prójimo sin importar la nacionalidad, el color o la raza. Lo que importa es ayudar”, asegura Rojas.

