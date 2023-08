3 Pesos: La banda de los bumangueses unidos por la fuerza, la hermandad y el rock

Juan David y Daniel Felipe Jaimes son los dos hermanos que junto a su primo Juan Pablo Jaimes esperan seguir con un legado de músicos en Santander, al ritmo de los más grandes temas de la historia del rock. Decidieron formar una banda: “3 Pesos”. Su nombre representa la fuerza que, como familia y músicos, puden dejar en el escenario. Luego de un año de preparación decidieron saltar a la tarima y poner a su público a rockear. “Eso viene de nuestras familias, de mi papá, de mi tío. Ellos eran músicos y en las reuniones tocaban guitarra, acordeón de tecla, de botones. Las hermanas cantaban. Entonces yo desde pequeño empecé a ver que mi papá tenía corales, que era de director de música. El papá de él (Juan Pablo) también fue un gran músico, guitarrista”, cuenta Édgar Jaimes, quién al crecer viendo a su familia rodeada de la música, también se fue encaminando por este arte y terminó en varias agrupaciones de la ciudad. Ahora, años después de dejar los escenarios es quien ha impulsado a Juan David, ‘Pipe’ (sus hijos) y Juan Pablo a brillar y recorrer el mundo arriba de un escenario.

“Siempre les dimos la opción de explorar qué instrumento les llamaba la atención. Hoy día ya empezaron a formarse”, dice. Diego Calderón/Vanguardia Explorando roles de género: Un viaje a la igualdad y diversidad Por eso la historia de “3 pesos”, empezó mucho tiempo atrás. “Yo arranqué tocando la flauta dulce, a los 5 años. Ahí fue cómo me comencé a introducir en la música. Pasé de la flauta dulce al bajo eléctrico, a los 9 años, con mi papá como mi primer profesor. Él me enseñó las bases de todo ese tipo de música, del rock, la música colombiana, el vallenato”, explica Juan David Jaimes. Hasta hace tres años dio el salto a la guitarra eléctrica y fue con la que decidió quedarse en 3 Pesos. Sin embargo, sigue estudiando y explorando otros instrumentos y géneros, como la música colombiana.

Si una persona es talentosa en algo, pero no le mete disciplina y no estudia, va a terminar atascado. En cambio, si una persona no tiene talento, pero sí le gusta, y se dedica a estudiar, esa persona sí va a avanzar. Yo creo que tiene que ver más con la disciplina y el amor que uno le tiene a su instrumento

Juan David Jaimes

Todos, a pesar de tener un rol dentro de la banda, siguen formándose como música integrales, ‘rompiéndola’ en el escenario con grandes temas de rock, pero estudiando la música como un todo, y con disciplina. Por ejemplo, aunque ‘Pipe’ hace vibrar al público con el bajo, mantiene su pasión por el piano. “Yo también empecé con la flauta dulce, y desde ahí empecé a probar con otros instrumentos, para saber si había alguno que me gustara. Escogí el piano y empecé a practicar y me empezó a gustar. Decidí escoger otros dos: el violín y la percusión, y hoy en día sigo tocándolos”, cuenta. Hasta el año pasado, cuando decidieron conformar la banda, fue que su padre se convirtió en su maestro de bajo. Lo cierto es que, todos, desde que conocieron los instrumentos musicales, hicieron de la música una parte importante de sus vidas.

Incluso desde mucho antes. Juan Pablo desde muy pequeño, y con las ollas de la cocina. O al menos eso es lo que le cuenta su hermana. “Ella estaba muy interesada en que yo buscara un instrumento que me llamara la atención. Así que empecé por la guitarra acústica. Me pagó clases y estuve practicando bastante tiempo, pero no me llamó la atención. Cuando probé la batería me gustó mucho y ahí me quedé”, dice. El poder y la fuerza de este instrumento lo cautivaron y lo mantienen fascinado hasta el día de hoy. Cada vez que van de concierto, la adrenalina llega cuando se sienta a tocar la batería. Por la emoción y la responsabilidad que significa llevar el tiempo de la banda.

Un camino que se recorre con esfuerzo Indudablemente estos tres bumangueses traen el talento en las venas, pero eso no quiere decir que el camino hasta hoy haya sido fácil. Aunque arrancaron hace un año, el esfuerzo empezó desde el primer momento que conocieron la música. “A mí me costó mucho trabajo el bajo, porque algunas veces me salían ampollas, y eso hacía que se me dificultara tocarlo. Aunque salían rápido los temas, sí fue un trabajo difícil”, explica ‘Pipe’. Los tres coinciden en que el talento debe reforzarse con disciplina. El camino ha sido gratificante, extenuante y emocionante. Pero siempre han tenido un componente especial que los impulsa: el apoyo de la familia. “Mi hermana, mi familia, lo veía como un hobbie al principio porque yo hacía muchas cosas. Pero se me fue quedando la batería y demostré que quería seguir ahí”, explica Juan Pablo.

La disciplina los va a llevar a ser grandes

Juan Pablo Jaimes

La historia apenas empieza Juan David y ‘Pipe’ están vinculados a un colegio especializado en música. Juan Pablo por su parte toma clases con un maestro. Todos han decidido comprometerse con escribir un capítulo en la historia del rock. Aunque desde hace un año nació “3 pesos”, solo hasta hace un mes, el 30 de junio, tuvieron su primer gran concierto. ¡Y fue por todo lo alto! En Bogotá, y con grandes referentes del rock. “Fue una experiencia muy helada. Pero el escenario era muy chévere, las luces estaban súper potentes, el público era más adecuado a nuestro género, el heavy. Fue muy chévere porque en el camerino nos cruzamos con otras bandas”, cuenta Juan Pablo.