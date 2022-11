$!Andrés García: Un campeón panamericano de taekwondo

En un principio no conocía el deporte, pero me gustaban las artes marciales. Después de empezar a entrenarlo, me quedé enganchado con él”. Juan Andrés García Amado tiene 16 años, un título de campeón panamericano y un futuro brillante por delante. Esta historia empezó después de ver una película de Jackie Chan. “Ahí me empezaron a gustar las artes marciales”. En ese momento no sabía que su vida sin el taekwondo ya no sería lo mismo.

Tiene un largo camino para llegar a cumplir su sueño olímpico, pero por ello trabaja a diario con su maestro Daniel Gomez Maldonado, por quien siente gran admiración.

Conoce más de la historia de este prometedor deportista, quien además se quiere convertir en un gran veterinario.