¿Cómo aprendemos según la edad?

La primera ventaja de aprender un segundo idioma a esta edad es que no sentirás vergüenza a la hora hablar un idioma que hasta ahora estás aprendiendo. Esto te permitirá preguntar todo lo que no sepas y aprender más rápido.

“Debes aprender a tu propio ritmo. Todos los niños son diferentes y cada uno es el protagonista de su proceso. Tus padres, profesores o amigos están ahí para acompañarte y guiarte”

Un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts sostiene que los estudiantes de 18 años tienen más facilidad para aprender un nuevo idioma. Pero para conseguir un nivel de un hablante nativo, deben empezar a estudiar esa lengua antes de los 10 años.

Juega:

Tú, a tu edad, tienes la capacidad de aprender naturalmente de todo lo que te rodea, por eso es más fácil aprender un idioma si lo incluyes en tu rutina o si está relacionado con las cosas o actividades que haces. Puedes convertir tus juegos favoritos en una dinámica en inglés, traduciendo las frases y reglas principales.

Lee:

En la actualidad, es fácil conseguir libros de cuentos en cualquier idioma, especialmente en internet. Aunque no necesariamente deben ser de cuentos, pueden ser de tu género favorito. Así que antes de dormir puedes aprovechar para leer algunas páginas en otro idioma. Ampliarás tu vocabulario y conocerás detalles que en la traducción pudieron haberse perdido.

Canta:

Después de escuchar unas cuantas veces una rima o canción pegajosa, automáticamente empezarás a tararear y a cantar el coro hasta juntar cada vez más palabras. ¡Imagínate que lo hagas en otro idioma, ¡aprenderás más rápido!

La música y la rima te permiten usar frases completas, entonación, tono y ritmo, así como fortalecer tu confianza.

A través de las canciones podrás entender estructuras de lenguaje bastante complejas. Por ejemplo: ‘If you’re happy and you know it, clap your hands’. Esta incluye una estructura gramatical difícil de aprender si la estudiaras de forma tradicional. La canción, en cambio, lo hace todo por ti, sin presión, y ofrece un contexto fácilmente reconocible.

Ve muchas pelis:

Al principio sentirás que no entiendes nada, pero puedes hacer el ejercicio con tu película favorita. En español ya sabrás hasta las líneas, entonces será más fácil. Ponla una primera vez en inglés con subtítulo e intenta leer rápidamente y relacionar las líneas con las escenas.

Luego, ponla sin subtítulos y presta extrema atención a las palabras. ¡Inténtalo!

Estudia:

Por supuesto la forma más tradicional de hacerlo es estudiando el idioma, pero no se trata solo de eso. Puedes aprovechar al máximo tus clases del colegio. Y adicional a eso convertir tu cuarto y tu casa en un lugar de estudio. Poner diferentes etiquetas en los objetos para que perfecciones tu vocabulario e ir incluyendo una palabra nueva todos los días.